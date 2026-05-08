《香港重案解密》今日随免费报《头条日报》派发 探员亲述缉凶秘闻 心理学家专业分析

警务处出版的《香港重案解密》今日周五（8日）推出，随免费报章《头条日报》，于全港各区向市民派发，并于旧油麻地警署警察礼品廊及山顶警队博物馆同步派发，市民踊跃取阅。

警务处破天荒将轰动全城的七宗重大案件的缉凶点滴结集成书─《香港重案解密》，书中走访当时负责案件的重案组探员亲述「刑侦心声」，透过他们现身说法，辅以心理学家专业分析，真实呈现案件调查工作鲜为人知一面，全方位还原缉凶实录。

这些案件中，警务人员致力追寻案情真相，务求将犯人绳之于法。当中2013年的九龙城拐婴案，刑侦人员为追寻失踪小生命，翻看过千小时监控片段，在堆填区翻找八千多吨垃圾；2015年发生的飞鹅山绑架案，探员在绑架案中，不眠不休与时间竞赛，既保人质安全，历经寒暑于荒郊寻回赎金；2016年女保安无尸命案，探员面对无尸体、无目击者、无人招认的「三无命案」，一丝不苟搜集环境证供，最终将凶手定罪，成功彰显公义。

巿民可以从书中体会每宗案件背后，调查人员对还原真相的努力和坚持，了解警务工作既讲求专业与科技，更依赖坚毅与良心。书中的「心理解密」专栏，更探讨替代性创伤、群体效应与压力管理等议题，让市民理解刑侦工作讲求跨专业支援与团队合作，并向社会传递守护法治、伸张正义的正面力量。

《头条日报》派发点分布港九新界，及各区上班人流热点。另外2个派发地点:

旧油麻地警署警察礼品廊

油麻地广东道627号

山顶警队博物馆

山顶甘道27号

《香港重案解密》电子版

https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html