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青衣乡事会路爆食水管沦泽国 途人涉水而行 多条巴士线需改道

突发
更新时间：23:24 2026-05-07 HKT
发布时间：21:35 2026-05-07 HKT

青衣发生爆水管事故。今日（7日）晚上8时左右，警方接获报案，指青衣乡事会路近青衣警署有水管爆裂，大量夹杂沙石的黄泥水由地面涌出，迅速淹浸马路，现场犹如一片「黄河」。水务署人员到场关水掣紧急维修。

现场所见，青衣已婚警员宿舍对开巴士站及车路被黄泥水淹浸，沦为泽国，受影响范围包括4条行车线及1条行人路，水深及小腿，有途人需要涉水而行，亦有男子背住女子返回宿舍，更有人用黑色大胶袋包裹下半身，缓缓而行。

另外，现场交通非常挤塞，青衣乡事会路(往青衣港铁站方向)介乎涌美路与枫树窝路之间的一段全线仍然封闭。九巴第41A、43M、49M、42C、43B、44M、241X、243M、249M、X42C,N241及N41X号线；龙运巴士第A32 及NA32号线及过海巴士第948号线须改道行驶。

水务署表示，署方接获报告指青衣乡事会路近青衣警署有食水供水管渗漏，并已派员前往现场跟进。

多名居于青衣的网民表示，自己的寓所没有淡水使用，范围覆盖青衣邨、伟景花园、青怡花园、翠怡花园及青衣城等。水务署随即安排水车在长安邨、青衣邨及翠怡花园供有需要的居民使用，预计周五（8日）凌晨5时左右恢复供水。

水务署随即安排水车在长安邨、青衣邨及翠怡花园供有需要的居民使用。
水务署随即安排水车在长安邨、青衣邨及翠怡花园供有需要的居民使用。

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