宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望

秀茂坪宝达邨揭发双尸命案，一对已离婚的七旬夫妇昨日（6日）被发现在达欣楼单位内死亡。其中77岁姓刘男死者上吊，而71岁姓徐女死者则倒卧在床边，案件改列作谋杀及自杀。警方经调查后案情进一步曝光，男女事主早于8年前丧子，两人由平日多争拗变得感情更差，并于去年获法庭颁令暂准离婚。其间男死者一度搬往内地居住，但最近他返港由女事主替他租住㓥房居所，怀疑男方因无法回头而感到绝望，萌生杀妻及自杀念头，并以钝物击杀女方。

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警方秀茂坪警区助理指挥官（刑事）警司温景亨今早（7日）在记者会简述案件，指昨日下午约4时13分，警方接获男死者的妹妹报案，妹妹收到哥哥发来一张怀疑是遗照的相片，感到担心于是上门探访，但多番联络无果后，向警方求肋。警方及消防员到场破门入屋，发现77岁姓刘男死者在厨房上吊，而71岁姓徐女死者侧卧在睡房床边的地上。

经初步检查伤势，男死者颈项有明显勒痕，女死者左脸明显肿胀，并有瘀伤及血块，颈部亦有血点。现场是一个约370呎的两房单位，屋内没有被撬或搜掠的痕迹，窗户关妥，相信该单位是唯一的案发地点，尸体亦没有任何被移动过的痕迹。

温景亨续称，法医检查后相信男死者的死亡时间为昨日早上8时至10时左右，而女死者的死亡时间是昨日凌晨1时至2时左右。男死者致命原因是吊颈，女死者的死因有两个可能，其中一个是脸部的肿伤，疑由钝物击中所造成，位置很接近头颅，可能致命。而她的颈部有血点，可能是被箍颈或勒颈造成，出现窒息。同时，女死者的前臂亦有伤痕，相信是她作出防御挡格而引致。

调查显示，两人于1980年结婚，育有一子，惟儿子于2018年因情绪问题轻生。两夫妇居于上址公屋单位20多年，但因生活习惯不同而素有争吵，而儿子离世后两夫妇关系更差。直至2024年女方提出离婚，翌年2月28日获法庭颁暂准离婚令，要两人分居一年时间。其间其中一人搬到内地租屋居住，另一人则仍在上址公屋单位居住，避免出现磨擦。

直至最近，男方希望回港生活，女事主亦主动协助前夫，安排前夫租住黄大仙一个㓥房单位。温景亨称，警方相信此举是事件导火线，令男方对于生活感到绝望，认为与前妻无法挽回婚姻，「已经去到大家永远唔会见面嘅情况」，因而萌生杀害女死者的念头，继而自杀。

男死者并无任何精神病纪录，而女死者于10多年前曾患有抑郁症，需要覆诊。案件目前交由秀茂坪警区重案组第一队跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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