减肥针｜衞生署联警拘43岁女 涉卖未经注册抗肥胖症药物

近年坊间有不少减肥乱象，不少市民竟在网上平台购买减肥针，情况令人关注。衞生署今日（6日）联同警方在天水围区采取执法行动，拘捕一名涉嫌在网上非法售卖第1部毒药和未经注册药剂制品的43岁女子。



衞生署一直致力打击网上非法销售未经注册药物，并持续监察市场上销售的受管制抗肥胖症药物。衞生署早前跟进一宗投诉，透过即时通讯软件购获受管制药物，包括一盒标示含有「替尔泊肽」的抗肥胖症针剂及10粒标示含有「呋塞米」用以治疗心脏病药物。「替尔泊肽」及「呋塞米」均属《药剂业及毒药条例》（第138章）（《条例》）下的第1部毒药。有关产品怀疑并非香港的注册药剂制品，衞生署会继续调查事件。

一盒标示含有「替尔泊肽」的抗肥胖症针剂及10粒标示含有「呋塞米」用以治疗心脏病药物。政府新闻处图片



「替尔泊肽」用以治疗肥胖症，其副作用包括脱发、恶心和腹泻，「呋塞米」用以治疗心脏病，副作用包括低血压和电解质不平衡。含有「替尔泊肽」及「呋塞米」的药剂制品只可在医生指示下使用，并必须凭医生处方在注册药剂师监督下于获授权毒药销售商（一般称为「药房」）出售。



衞生署强烈呼吁市民切勿自行购买或使用成分或来历不明的产品。在网站购买受法例管制药物（包括减肥药物）有健康风险，除了未经医生评估个人健康状况，亦难以确认药物的正当来源，而且无法得知药物在运输过程是否储贮恰当（尤其须冷链保存药物），其安全、素质以致效能均无法保证。另外，衞生署同时提醒市民，透过任何途径（包括网上销售平台、即时通讯软件或社交媒体）非法出售受《条例》管制的药物，均须负上刑责，切勿以身试法。