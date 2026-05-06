招揽6旬长者作管仓派货员图避警耳目 警检市值900万海洛英 拘2无业汉

贩毒集团选择在人口密度较高的地区，作为毒品储存仓，并招揽年纪较大人士作仓管，意图转移警方视线及调查难度。警方以情报为主导，昨日(5日)展开反毒品行动，并以「贩运危险药物」及「串谋贩运危险药物」罪拘捕2名本地男子，检获约15公斤的怀疑海洛英，市值约900万元。

警方检获约15公斤的怀疑海洛英，市值超过900万元。杨伟亨摄

警方毒品调查科行动组督察吴嘉炜讲述案情。杨伟亨摄

毒品调查科行动组督察吴嘉炜讲述案情时表示，昨(5日)早上探员在深水埗一住宅大厦截查一名形迹可疑本地男子，其后将他押返其管有单位作搜查，检获三包、每包约重700克，合共约重2公斤的怀疑海洛英，差不多同一时间，探员在附近屋邨拘捕另一名本地男子，在他管有的住宅单位内检获约重13公斤怀疑海洛英，探员以「贩运危险药物」及「串谋贩运危险药物」罪拘捕该两名男子。

被捕男子分别姓袁及姓叶，俱为66岁，两人均报称无业，现时被扣查，稍后将被暂控贩毒罪名，明日于西九龙裁判法院提堂。据悉，两人收取约数万元作报酬。毒品则供应全港市场。集团运作相信不足一个月。

警方初步调查相信，有人受贩毒集团以金钱利诱被招揽为仓管及派送毒品的角色，今次案件中，留意到贩毒集团选择将毒品收藏在人口密度较高，以及在商住大厦林立的地方，以增加警方调查难度及逃避执法。警方同时留意到被捕人年纪较年长，警方必须强调，年龄并不是贩毒借口，更不是逃避法网的理由，对于任何形式、任何人士贩毒行为，警方均予以零容忍态度。

警方强调，贩毒为极严重罪行，根据香港法例，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁，市民切勿要以身试法。