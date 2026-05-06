内地五一长假结束 渔护署西贡东郊野公园执法19宗

为期五天的内地五一长假期于周二（5日）结束。渔农自然护理署表示，在长假期期间（5月1日至5日），署方于西贡东郊野公园（包括东坝及多个热门露营地点）共录得19宗执法个案，涉及乱抛垃圾及非法露营等违规行为。

东坝日均2,900人次到访

根据渔护署数据，西贡东坝一带于长假期期间人流畅旺，每日平均约有2,900人次到访，而最高峰出现在5月1日，单日录得5,700人次。署方表示，期间已加派人手巡逻执法，并实施临时人流管制，同时出动无人机于破边洲观景台上空进行广播及监察。署方指措施成效显著，游客跨越围栏或走近危险范围的情况大幅减少，整体秩序良好。

营地高峰千一帐篷

露营地点方面，咸田湾、浪茄湾及西湾三个热门营地于长假期间平均每晚共有约400个帐篷，最高峰同样为5月1日，录得约1,100个帐篷。署方派员日夜巡逻及驻守，宣传露营礼仪并对违规者采取执法行动。署方表示，将参考是次及以往经验检讨长远管理策略，当中包括研究为营地引入预约及收费制度。

至于其他热门景点，西贡桥咀洲每日平均有约1,400人次到访，5月1日高峰期达3,000人次。署方联同环保团体加强巡查浮潜位置，期间共发出约720次口头劝喻，提醒游客切勿干扰生态。

大屿山水口方面，长假期期间每日平均录得380人次，最高峰为5月1日的近1,000人次。署方与海洋公园保育基金合作进行公众教育，于沙坪巡逻并派发宣传单张，期间发出约140次口头劝喻。署方强调会持续派员巡逻，提醒市民及游客爱护海洋生物及保持良好郊游行为。