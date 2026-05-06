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五一黄金周｜海关破两宗机场走私香烟案 拘3男检共市值$35万货

突发
更新时间：01:16 2026-05-06 HKT
发布时间：01:16 2026-05-06 HKT

三名入境旅客因进口未完税香烟，未有向海关人员作出申报，以及进口另类吸烟产品，违反《应课税品条例》和《进出口条例》，于5月4日及5日，在西九龙裁判法院被判处监禁三个月至六个月及罚款一千元。

海关人员于5月1日在香港国际机场截查两名分别34岁及38岁的抵港男旅客，在他们携带的个人行李内共检获约三万七千支未完税香烟，市值约十八万八千元，应课税值约十二万四千元，以及检获约八万五千支另类吸烟产品，市值约二十二万九千元。该两名旅客随即被捕。他们昨日各被判处监禁六个月及罚款一千元。

海关在五一黄金周期间，破获两宗机场走私香烟案，拘捕3男，检共市值$35万货。海关图片
海关在五一黄金周期间，破获两宗机场走私香烟案，拘捕3男，检共市值$35万货。海关图片
海关在五一黄金周期间，破获两宗机场走私香烟案，拘捕3男，检共市值$35万货。海关图片
海关在五一黄金周期间，破获两宗机场走私香烟案，拘捕3男，检共市值$35万货。海关图片
海关在五一黄金周期间，破获两宗机场走私香烟案，拘捕3男，检共市值$35万货。海关图片
海关在五一黄金周期间，破获两宗机场走私香烟案，拘捕3男，检共市值$35万货。海关图片

另外，海关人员于周一（4日）在香港国际机场截查一名二十四岁抵港男旅客，并在他携带的个人行李内检获约三万支未完税香烟，估计市值约十二万一千元，应课税值约九万八千元。该名抵港旅客随即被捕。他于周二（5日）被判处监禁三个月及罚款一千元。

海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。

海关提醒市民，根据《应课税品条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年。

根据《进出口条例》，任何人进口另类吸烟产品即属违法，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年。

 

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