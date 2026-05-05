飞驒山脉2港男被困｜日媒：直升机救起1人 同伴「营救困难」

两名香港男子在日本飞驒山脉（又称北阿尔卑斯山脉）因恶劣天气被困，香港入境事务处接获相关求助。当地岐阜县的山岳警备队昨日（4日）曾尝试上山营救，但因恶劣天气被迫终止行动，直升机也无法靠近。至今早（5日）当地警方及救援队再度上山搜救，据日本传媒报道，两名男子中一人已获救，但另一人目前被判定为「营救困难」。

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据日本传媒报道，岐阜县和长野县警方于5日早上派出直升机，到飞驒山脉现场搜救，成功救起一人，惟目前尚未知获救者身份。至于另一名被困男子，当局判断认为在救援方面有困难。

事发于当地时间周日（3日）下午4时许，飞驒山脉上的「穗高岳山庄」，接获一名22岁男子求助（据报为居住在东京的港人），表示自己和一名30岁香港男子，于奥穗高岳险峰「ジャンダルム」（Gendarme）登山期间，因遭遇不良天气而被困。岐阜县警方的山岳警备队昨日曾试图上山救援，但因恶劣天气终止行动。至今早当地救援队伍再出动，并派出直升机搜救。

有网民昨日就事件在社交平台Threads发帖求救，表示自己有两名男友人，前往日本登山期间在飞驒山脉遇险，其中一人更失去知觉。网民表示，两男在海拔3163米的险峰「ジャンダルム」沿绳下降期间受困，因滞留时间较原定计划为长，因此现时他们已粮食短缺。另外，由于当地现时天气恶劣，高山救援队无法出动，这名网民忧心朋友安危，故用中日双语发帖，呼吁如有行山客在现场附近，可尽快支援他们。网民又上载被困者坐标及照片，可见现场山峰有积雪，且被大雾笼罩能见度低。

香港入境处证实已接获相关求助，并表示即时透过外交部驻港特派员公署及中国驻名古屋总领事馆了解，并按当事人家属意愿提供适切意见及可行的协助。入境处称会继续与公署、总领馆及当事人家属保持紧密联系，积极跟进事件及按当事人家属的意愿提供可行的协助。

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