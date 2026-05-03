警西九龙反罪恶拘84人 检毒品武器包括高速灭火枪

警方在过去2日（5月1日及5月2日）进行代号「星轨」的反罪恶行动，于西九龙区内多处设置路障截查可疑车辆、进行反罪恶巡逻及巡查多间酒吧及娱乐场所，共拘捕84人，并检获大批武器和毒品，包括一支可喷射化学粉末的高速灭火枪和相关弹药。

西九龙总区警察机动部队副队长总督察何芷妍指出，被捕人士分别为57男27女（介乎18至67岁），包括3名非华裔人士，他们分别涉嫌干犯「贩运危险药物」、「管有危险药物」、「酒后驾驶」、「药后驾驶」、「没有第三者保险而使用车辆」、「管有攻击性武器」、「无牌管有火器」、「未获授权而取用交通工具」、「未携带身份证明文件」等罪。

当中年纪最小的为一名18岁本地女子，因涉嫌「未携带身份证明文件」被捕，而另一名19岁本地女子则涉嫌「违反法庭保释条件」而被通缉。

何芷妍续称，行动中人员成功截获两辆怀疑用作「毒品快餐车」的私家车，并于车内搜出多种怀疑毒品，包括共69粒怀疑「依托咪酯」烟弹；14克怀疑依托咪酯粉末；2支电子烟枪、31克怀疑「可卡因」，以及14克怀疑「冰」毒。两名分别21岁和28岁本地男子涉嫌「贩运危险药物」、「未获授权而取用交通工具」、「无牌驾驶」、「没有第三者保险而使用车辆」等罪被捕。



人员亦于不同的场所检获各类型毒品，包括34克怀疑「冰」毒；4克怀疑大麻、3克怀疑氯胺酮等，所有毒品市值逾9万元。而检获的武器包括一把怀疑火器及3粒怀疑弹药、两支重力伸缩棍、一把牛肉刀，以及一把胶尺。

西九龙总区交通部执行及管制组总督察郑俊杰讲述行动期间，警方在西九龙区内多个地点，设置路障截查可疑车辆。当中警方共拘捕8名年龄介乎21至58岁的本地男子，他们涉嫌「贩运危险药物」、「管有危险药物」、「擅自取去交通工具」、「酒后驾驶」、「药后驾驶」、「无牌驾驶」，而其中一人为通缉人士。



除了上述被捕人士，人员巡逻期间发现一名28岁男子驾驶时行为异常，于是将其截停，并进行快速口腔液测试，结果显示对毒品呈阳性反应；初步发现该名司机于驾驶期间，体内含有怀疑氯胺酮及可卡因。而警方经搜查，亦发现该名男子藏有多张他人的信用卡，遂以涉嫌「药后驾驶」及「盗窃」罪拘捕该名男子。

此外，西九龙总区反三合会行动组总督察邱雨星讲述警方巡查酒吧及娱乐场所的情况，指出西九龙总区刑事总部动员超过120名探员，于尖沙咀、旺角、深水埗区内突击检查多间持牌或怀疑非法经营的娱乐场所，并捣破武器库及毒窟等场所，拘捕多名人士，检获大量毒品包括依托咪酯和可卡因

警方同时检获大批攻击性武器，当中除了刀、经改装的警棍，亦包括一支怀疑枪械及相关弹药。该支枪械外型与讯号枪极为相似，经初步检验和调查，显示该装置属于一种含火药的高速灭火枪，具备一定危险性。不法分子会利用其可高速喷射化学粉末的特性，作为攻击工具，对受害人眼睛造成伤害，令其短暂失明，丧失反抗能力。而当中的化学粉末一旦被吸入，亦可能对人体造成严重健康影响。

邱雨星强调，警方对此类行为绝不容忍，并会继续就其性能、来源，以及流入香港的途径作进一步深入调查。

检获含有火药的高速灭火枪，以及相关弹药。

警方巡查娱乐场所。