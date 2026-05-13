女保安无尸命案│偷渡汉拒还债杀女亲友毁尸 虚构凶手图脱罪

《星岛头条》的《走进奇案现场》系列，第五集女保安无尸案案。

「公义虽然来得慢，定必得以彰显」，2016年5月1日，62岁保安员陈秀华在长沙湾惨遭外甥女前夫颜永周（50岁）杀害，凶手为求脱罪毁尸灭迹，案件变成无尸体、无目击证人、无行凶动机的「三无凶杀案」，庆幸警方锲而不舍搜集环境证据，加上凶手口供矛盾，谎言不攻自破，颜被裁定谋杀及阻止尸体合法殓葬罪成，依例判处终身监禁，法官李瀚良感谢警方坚持调查，公义得到彰显。

死者陈秀华为地盘保安员，身兼两更，每天工作十多小时，生活圈子单纯，与儿子居住石硖尾，相依为命。凶手颜永周在广东省普宁市出世，经历两段婚姻，合共有三名子女，2011年，颜偷渡来港，在石峡尾街市任职冻肉店切肉员，月薪1.6万元。

颜的前妻是陈秀华的外甥女，颜称呼陈为「阿姨」，二人相识二十年，颜多次向陈借钱，不排除他因催债压力而动杀机。案发后，颜的老板亦指证他好赌，喜欢打牌，经济拮据，多次借粮。

2016年5月1日，陈秀华在下班后叮嘱儿子煮饭共晋晚餐，但她突然人间蒸发，儿子一直未能联络她，直至翌日仍彻夜未归，儿子忧心下向母亲雇主查问下落无果，5月3日报警求助。

警方接手后，凭陈秀华遗留于地盘的款单，属于一间便利店，再于该店的收银纪录查出陈的八达通，得以追查其行踪，揭发当天陈约了儿子下班回家吃晚饭，本来乘港铁到达石硖尾站落车，途中突然收到电话，改往别处。

大批探员日以继夜看了三天闭路电视片段，其中一间店舖的录像，拍摄到对面大厦出入口的下半截，有一双腿穿着黑色长裤和黑色鞋，与陈秀华装扮脗合，马上前往长沙湾道某大厦调查，颜永周正是该大厦住客。

探员翻查大厦闭路电视，显示陈秀华于当晚7时许到达大厦后离奇地再无踪影。颜永周则于晚上9时48分开始不断出入大厦，每次离开时均手持载有物体的胶袋、铁锤及前一天带返家的行李箱，至凌晨近4时空手而回；颜亦曾于案发前致电友人，查问附近垃圾站位置。

警方相信，陈秀华回家途中临时接到颜的来电，邀她到深水埗家中，商讨还款事宜。岂料颜布下杀局，把她骗到㓥房残忍杀害，并肢解尸体，连同其他证物，分装在几个垃圾胶袋和一个拖箧内，弃置附近垃圾站，再仔细清洗案发现场，然后装作若无其事，继续日常生活。

警方在陈秀华失踪约两星期后上楼调查，警犬队凭陈的衣物气味搜遍大厦，警犬发现气味并停留于颜的㓥房外，颜赫见警员登门，慌忙爬窗逃走，经一轮追逐及搏斗后将他拘捕，他事后解释因自己是非法入境者而作贼心虚逃走。

同日，警方带同法证专家再次到颜家中搜查，在浴室、厨房、客厅及睡房均发现可疑血渍，喷上显影剂呈现清洗过的血渍，血液样本证实属于陈秀华，但未有找到尸体。

颜初时狡辩，虚构出一个「阿凯」的人物，声称涉案㓥房是朋友「阿凯」租住，陈秀华是「阿凯」杀死，仅承认曾提供毛巾及旧衣物给「阿凯」清理现场，其间他去了北河街一个单位打麻雀，后来又改口称当晚凌晨到了鸭寮街一间足浴店按摩，探员深入调查后证实颜大话连篇，打麻雀的单位住客和按摩院负责人均声称颜没有来过。

警方更揭发颜曾用八达通购买垃圾胶袋，他的老板和邻居也从闭路电视影像中认出拖箧人就是他。从其手机得知，他曾经问过朋友附近垃圾站的位置。

陪审团最终裁定颜永周谋杀罪及阻止合法埋葬罪成立，判囚终身，法官李瀚良指出，案件令人心寒，被告行为残酷及精密计算，套用一句古语：「公义虽然来得慢，定必得以彰显」，并感谢警方的专业调查。

刑侦心声

警务处出版的《香港重案解密》首度公开当年重案组侦缉过程，由参与调查的重案组探员亲述「刑侦心声」。

时任西九龙总区重案组警员梁宝盛表示，由整理证据，根据法例和司法程序去举证，到证据获法庭接纳，殊不简单。他们由附近的垃圾站一直追踪至稔湾堆填区，遍寻不获死者遗体，令人遗憾。相信唯有把颜定罪，才能抚平受害人儿子的伤痛。

时任西九龙总区重案组警员梁宝盛。

2015年淘大花园秦嘉仪「三无」凶杀案凶手被判罪成，给予他们很大的推动力。就算找不到尸体，如果环境证供做得够严谨，仍有机会把凶手入罪。他们全方位推测辩方的挑战，尽力堵塞控方证据的任何漏洞。比较印象深刻，有同事提出究竟在现场检获的那个拖箧能否容纳一个成年人？他们立刻找专家用科学方法，根据录像推算拖箧的尺寸，再用发泡胶做一个跟死者体型相同的人形公仔，肢解后塞入相同尺寸的拖箧实物，证实可行。

审讯日子定在2018年，他们越来越紧张，与律政司同事把证据一次又一次检视。大家也明白没有本钱马虎，也经不起任何闪失。等到开庭，颜坚持否认控罪，最后陪审团大比数裁定被告谋杀罪成，他否认到底，没有求情，毫无悔意。「我们成功将凶手定罪，但遗撼的是，找不到死者尸首。不过我们依然守住公义，令生者释怀，死者安息。」

心理解密

警队心理服务课刑事心理组专家提供的「心理解密」，本集内容讲解测谎三大方法：

不少嫌疑人会编造谎言，试图误导警方调查方向。实际上，要编造一个完美谎言并非易事，嫌疑人需要不断思考如何弥补之前谎言中的漏洞，用一个谎言去掩盖另一个谎言，所承受心理压力只会越来越大。为了识破谎言，执法人员和心理学家一直研究各种测谎方法，常见的方法包括：

1.量度受试者的生理反应（Physiological response），研究指出部份说谎者在说谎时会出现非自主生理反应，如心跳加快、出汗、体温改变等。

2.非言语行为分析（Non-verbal lie detection），通过观察受试者的身体语言和微表情来判断其是否在说谎。

3.言语内容分析（Verbal behavior analysis），透过分析言语内容，叙事的模式或用词，找出端倪。

《香港重案解密》早前公开派发大受欢迎，现于旧油麻地警署警察礼品廊及山顶警队博物馆派发。

2个派发地点:

旧油麻地警署警察礼品廊

油麻地广东道627号

山顶警队博物馆

山顶甘道27号

欲了解更多《香港重案解密》内容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

《香港重案解密》披露不少重案内情。

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