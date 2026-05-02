珍惜生命｜启德女子家中上吊 丈夫揭发报警惜送院亡

今日（2日）中午12时许，警方接获一名男子报案，指其39岁姓梁妻子于启德沐泰街12号「Monaco」的住所内上吊。救援人员接报到场，发现梁女已被解下，惟她已陷昏迷，随即由救护车送往广华医院抢救，但最终不治。警方于现场没有检获遗书，经初步调查，相信梁女在洗手间以一条麻绳上吊，其死因有待验尸后确定。据了解，女子受情绪病困扰。

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