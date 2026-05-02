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珍惜生命｜启德女子家中上吊 丈夫揭发报警惜送院亡

突发
更新时间：18:06 2026-05-02 HKT
发布时间：18:06 2026-05-02 HKT

今日（2日）中午12时许，警方接获一名男子报案，指其39岁姓梁妻子于启德沐泰街12号「Monaco」的住所内上吊。救援人员接报到场，发现梁女已被解下，惟她已陷昏迷，随即由救护车送往广华医院抢救，但最终不治。警方于现场没有检获遗书，经初步调查，相信梁女在洗手间以一条麻绳上吊，其死因有待验尸后确定。据了解，女子受情绪病困扰。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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