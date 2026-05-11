湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程

《星岛头条》的《走进奇案现场》系列，第三集湾仔豪宅双尸案。

2014年11月1日凌晨3时许，999热线突然响起，传来一把操英语的男子声音，声称想自首， 人员追问下来，他不耐烦地说：「你们自己看吧。」警员接报登门调查，揭发湾仔嘉荟轩双尸案，凶手是一名英国籍银行投资顾问Rurik Jutting（29岁），本来前途无限，却因工作压力，沉溺毒品和变态性行为，最终虐杀两名印尼女子，过程极度凶残和恶心，被判终身监禁。

首名遇害女子Sumarti Ningsih（23岁），在印尼有一名5岁儿子，因生活所逼，瞒着家人来港卖淫。另一遇害女子Seneng Mujiasih（26岁）在港任职家佣，工余时间到湾仔酒吧区接客。

案发前，Sumarti Ningsih曾与Rurik有一次性交易，对方在召妓网站认识她，但因Rurik表现粗暴，她退款一半后要求离去，其后Rurik再邀她相陪，她起初拒绝，但经不起8000元肉金的诱惑，答应交易。

2014年10月25日凌晨3时许，二人返回嘉荟轩寓所，Sumarti Ningsih惨被禁锢性虐三日，至27日，Rurik吸食可卡因后异常亢奋，女方被皮带捆绑，Rurik持皮带不停抽打她，又强迫替他口交及性虐待，再绑着女方的手迫她舔浴间内的马桶。

他趁女方舔马桶之际，以左手从后掩盖女方的口鼻，右手用刀子由左至右割破女方的颈，Sumarti Ningsih不是即时死亡，直至Rurik再用刀割破女方的颈才气绝身亡。半小时后，Rurik见她脸色苍白、全无气息，用大型胶袋将尸体向内屈曲打包，再放入行李箧内，移往露台位置。

数日后的万圣节(31日)，Rurik意犹未尽，在湾仔酒吧找寻「猎物」，认识Seneng Mujiasih，愿意出一万元性交易。其间，女方发现Rurik有变态倾向，拒绝使用性虐工具，更破口大骂，纠缠间男方用刀割破死者喉咙致命。

两死者遗体伤痕累累，死状恐怖，凶手摄录整个犯案过程，事后更拍片讲述经过和感受，介绍使用过的工具，内容怵目惊心，间接诉说一个摧花狂魔的恐怖心态。

Rurik出身非凡，家境优渥，毕业于剑桥法律系，智商测试达137分，属极高智商类别。他毕业后先后任职英资及美资投资银行，起初事业一帆风顺，很快升任为副总裁，年薪更高达27万英磅。直至2012年，因销售银行投资产品违规，受上司责备及侮辱，2013年，被调往香港分部工作。

Rurik来港后变得意志消沉，沉溺于可卡因、酒精、召妓、研究性虐影片、甚至追求特殊的性癖好。他生活极度懒散，没精打采，经常不上班。2012年他曾因为酗酒，在英国已向精神科医生求助，又开始因特别性癖好而召妓(性虐游戏)，可是没有持续接受治疗。

Rurik每次谈恋爱，时间短暂，最长不多于两年半，曾有多名女友，亦有同性恋、肛交、多人杂交经验。Rurik喜爱于性爱方面扮演主导角色，原因是曾有几名女友叫他拍照及摄录性交过程，又叫被告于性交途中绑着及掌掴她，自此他享受由自己主导的性爱，性行为亦越趋暴力和变态，结果泥足身陷。

审讯期间，Rurik一度表现悔疚，两次向死者、首名死者的儿子、死者家人及朋友致歉，信末写上：「I'm sorry，I'm sorry beyond words。（对不起，我的歉意是非文字所能形容。）」作结。

然而，法官司徒冕在判刑时指，被告的道德被药物、性及酒精蠺食，又指本案是本港其中一宗案情最恐怖的案件，形容被告是极度危险人物，更指他拍下虐待及杀人片段，只因他感到自豪，不认为他真诚为死者道歉，依例判处Rurik Jutting终身监禁。

刑侦心声

警务处出版的 《香港重案解密》，首度公开当年重案组侦缉过程，由参与调查的重案组探员亲述「刑侦心声」。

时任湾仔警区重案组案件证物员陈锐，当时第一次处理凶杀案，他与同事在案发单位客厅发现一具女尸后，他见露台有一个胀大的行李箧，地上满布蠕动的尸虫，直觉告诉他箧内可能藏有第二名死者。任职警队约30年的上司提醒他要有心理准备，情况可能极度震撼，陈锐幻想出种种最坏最恐怖的片段，让自己不致太惊慌。

陈锐警长。

陈锐小心翼翼打开行李箧，赫见一对脚映入眼帘，脱口而出：「有只脚、有只脚」，第二名死者头部笠着数个胶袋，死去时间约一星期，表皮已脱落，恶臭扑鼻而来，中人欲呕。其间又找到有关第二名死者的被虐片段，她惨被拖入浴室，之后被锯颈而亡。陈锐直言：「第一次处理凶杀案，就咁震撼」。事隔十年这一幕至今仍历历在目，甚至影响他的饮食习惯。他表示，以前喜欢吃咸鱼，但经过这次案件，就不再吃了，并形容尸臭味较咸鱼味浓烈十倍。

陈锐认为，警队传承工作至为重要，前人将经历过的宝贵经验传授给后人，让新人提高能力，避免走冤枉路拐错弯。他感谢前辈倾囊相助，现时已升级为警长的他，会与年轻同事分享经验，延续警队优良传统。

心理解密

警队心理服务课刑事心理组专家提供的「心理解密」，本集拆解凶手心理状态：

凶手虽然拥有高智商，但工作不如意，慢慢选择用错误的方法去处理负面情绪，养成酗酒、吸毒及沉溺性虐待资讯等习惯。凶手被捕后向警方称曾服用可卡因并出现幻觉，又表示杀人过程中感到悲伤，但不内疚。根据临床心理学家分析，凶手本身患有酒精及毒品使用障碍，案发时沉溺酒精及可卡因，导致他出现情绪高涨、兴奋、精神错乱、幻觉、及自制能力减低。他还有特殊性癖好，沉迷性暴力影片，渴望将暴力性幻想变为真实，以寻求刺激和满足感。因此，建立健康正向的生活习惯和嗜好对个人的身心发展至关重要，既可以提升心理韧性，更能培养积极的人生态度，令自己更能面对逆境挑战。

《香港重案解密》早前公开派发大受欢迎，现于旧油麻地警署警察礼品廊及山顶警队博物馆派发。

2个派发地点:

旧油麻地警署警察礼品廊

油麻地广东道627号

山顶警队博物馆

山顶甘道27号

欲了解更多《香港重案解密》内容，可按：https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html

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