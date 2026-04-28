水警渔护署联合打击非法捕鱼 拘15男女涉4宗案 检拖网蛇笼

鉴于渔护署近两月接获渔民投诉，指香港南面水域非法捕鱼活动有转趋活跃情况，该署与水警于过去四个星期，展开反非法捕鱼联合行动。行动中，警方以「非法捕鱼」等罪合共拘捕了13男2女，其中12名为内地人，涉及一艘内地渔船及三艘本地船只。涉案人非法使用拖网及蛇笼捕鱼，对海洋生态及海床造成严重及长远影响。

渔护署高级渔业主任(牌照事务及执行)何臻敏表示，根据情报显示，索古群岛至长洲水域一带出现非法拖网及蛇笼捕鱼活动。有见及此，渔护署及警方加强执法力度，在过去四周，由3月27至4月25日展开多次联合行动，合共成功破获四宗非法捕鱼案件，涉及一艘内地渔船及三艘本地船只。

当中两宗案件涉及一艘内地渔船及一艘本地渔船，在索古群岛一带及南丫岛水域，用蛇笼作非法捕鱼，第三宗案件涉及一艘本地渔船，在石鼓洲一带进行非法拖网捕鱼，最后一宗案件涉及一艘本地非登记船只，在沙洲龙古洲一带进行非法捕鱼。就上述案件，共有3名本地人士及12名内地人士，其中3名内地人为非法入境者，年龄介乎31至66岁，涉嫌违反渔业保护条例，香港法例第171章而被检控。

行动中执法人员在相关船上检取涉案渔具，当中包括蛇笼、搅碌、浮泡、打气机、潜水装备，以及用作拖网捕鱼的虾拮、鱼网、缆绳及绞缆等，渔护署重申，根据渔业保护条例，香港水域已于2012年全面禁止拖网捕鱼，亦于2022年规管在香港水域使用蛇笼捕鱼，而所有本地渔船进行捕鱼活动，亦要遵守严格的相关法例规定，非法使用拖网及蛇笼捕鱼，会对海洋生态及海床造成严重及长远影响，亦都削弱渔业界及政府多年来为保护渔业资源，所作出的努力。任何人士如触犯渔业保护条例，一经定罪，最高可判处罚款20万元及监禁六个月。

水警南分区助理指挥官(行动)何上仁总督察讲述执法行动时表示，警方连同渔护署经过一段时期观察及情报收集，相信有不守法渔民，于中午至晚上时分，在香港南面水域近长洲、南丫岛及索古群岛一带进行非法捕渔活动。

为加强打击相关非法捕鱼活动，在过去四个星期，水警南分区连同渔护署采取连日联合执法行动，透过利用水警轮进行拦截，成功破获三宗非法捕渔案件，当中涉及一艘内地渔船以及两艘本地渔船，包括两宗涉嫌于南丫岛水域及索古群岛一带使用蛇笼进行非法捕渔，以及一宗于石鼓洲及长洲一带进行非法拖网捕渔的虾拖渔船，并在船上检取了一批捕渔工具，包括拖网工具及蛇笼等。 相关人士涉及使用已被禁止的器具捕渔，并由渔护处进行检控。



警方重申，非法拖网或使用蛇笼的捕渔方法，不但违反相关法例，更会对海床及海洋生态造成严重破坏。 故此警方会继续与渔护署保持紧密联系，加强巡逻及采取联合执法行动，严厉打击非法捕鱼活动。