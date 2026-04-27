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打击儿童色情物品罪行 港日韩泰等七地联手拘326人

突发
更新时间：16:05 2026-04-27 HKT
发布时间：16:05 2026-04-27 HKT

香港警方早前联同新加坡、马来西亚、日本、韩国、泰国以及汶莱警方，透过情报交流及调查，发现有人经网上或点对点分享软件下载及分享儿童色情物品。七地警方其后锁定涉案者的身份，并于3月23日至4月17日采取拘捕行动，合共拘捕326名人士，涉嫌制造及管有儿童色情物品，或干犯其他性罪行。当中香港警方于本月14日，以涉嫌「管有儿童色情物品」及「猥亵侵犯」罪，拘捕9名本地男子。

在港被捕的9名男子，年龄介乎18至61岁。警方在被捕人身上及他们的住所，检获15部电脑或外置储存装置，以及8部手机，经初步检验，在这些数码装置中共发现超过200段儿童色情影片及相片。

调查显示，被捕人士从不同的渠道，包括社交媒体平台、网站或者点对点分享软件，下载有关儿童色情物品，并且储存到他们的电脑或智能电话内。香港警方发现其中一名被捕人士，除了藏有儿童色情物品之外，还涉嫌透过一些共同兴趣以结识儿童，其后再向对方进行性侵犯。

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