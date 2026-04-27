招揽未成年男女派送毒品 警破网上平台贩毒案拘120人 捡2,600万毒品

警方针对贩毒集团利用不同网上平台贩卖危险药物及相关产品行为，于过去一个月展开代号「沙鸥」的执法行动，共侦破74宗毒品案件，拘捕78男42女，当中有14名为18岁以下未成年人士，有部分被贩毒集团招揽成为派送毒品角色。行动中检获约53.7公斤危险药物及第一部毒药，市值约2,600万元。

警方在行动中检获的毒品。

毒品调查科行动组高级督察陈力豪讲述案情。

毒品调查科行动组高级督察陈力豪讲述行动详情时表示，由3月29日至4月25日期间，联同各个警区，展开代号「沙鸥」的执法行动，共拘捕120人，年龄介乎12岁至69岁，当中有14名为18岁以下未成年人士。

陈续称，毒品调查科人员于网上巡逻时发现两个活跃于社交平台的群组，经常出示售卖毒品的广告，经过深入调查及分析后，人员锁定分别位于尖沙咀、将军澳、屯门的三个毒品储存仓。同时，人员亦锁定该两个群组分别负责经营频道、毒品储存及毒品派送工作共五人的身份，于4月15日采取一连串的拘捕行动，成功捣破以上三个毒品储存仓，并拘捕五名本地男女。

警方在其中一名被捕人士的车上检获毒品，相信该名人士利用私家车派送毒品，借此逃避警方执法。被捕人士年龄为26至35岁。行动共检获约1.7公斤大麻花、419粒大麻油烟弹、420克大麻精、791粒依托咪酯烟弹及大量四氢大麻酚THC及大麻二酚CBD产品。 被捕的五名人士，已被暂控「贩运危险药物」。行动中，警方全面接管贩毒频道，将集团连根拔起。另外，在今次「沙鸥」行动中，亦有4宗其他案件涉及网上平台贩毒，共拘捕23人，当中牵涉两名未成年人士。

警方留意到今次「沙鸥」行动中所拘捕的未成年人士有部分被贩毒集团招揽成为派送毒品角色，有部分是因为管有含有液态尼古丁的电子烟类产品或依托咪酯烟弹，有关情况令人担忧，警方作出呼吁，希望不同持份者包括家长，同辈，老师等等，一旦发现青少年有上述情况，应该及早介入，以免令他们泥足深陷，不能自拔。

陈强调网上世界并非无法可依，又严厉谴责贩毒集团利用虚假言词诱惑青少年尤其未成年人士，利用他们派送毒品。就此类型的案件，法庭往往判刑时，将会视利用未成年人士犯案作为加刑因素。

警方呼吁市民，特别是年轻人，切勿轻信贩毒是「低风险、高回报」的「笋工」。切勿贪图贩毒集团利诱而参与任何形式的贩毒行为，成为他们傀儡及死士，一旦决定参与任何形式的贩毒行为，所面对的不单只是长时间的监禁，还会断送自己前途。除执法行动外，警方亦会继续积极推行全方位禁毒宣传计划，向市民大众传递禁毒讯息。

根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。市民切勿以身试法。