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南丰纱厂唐狗疑跃过栏杆 堕楼重创不治 商场表示会检视场内设施

突发
更新时间：22:47 2026-04-26 HKT
发布时间：21:37 2026-04-26 HKT

荃湾白田坝街45号南丰纱厂，今日（4月26日）下午2时许有人报案，表示一只唐狗玩耍期间，怀疑跃过一道约1米多高的栏杆，其后由高处堕地受伤。警方其后到场翻看闭路电视调查，受伤狗只亦被送往兽医处理治理，可惜最终不治。目前警方将案件列作「发现受伤动物」跟进。据了解意外离世的狗狗名曰「熊熊」，年仅约1岁。

南丰纱厂两度发声明回应

翻查资料，南丰纱厂3楼的「纱厂公园」近日被改建成宠物乐园，占地近2000呎。晚上10时许，南丰纱厂在社交平台表示，就今日稍早发生的宠物不幸意外，深感难过与遗憾，并向宠主及受影响人士致以最深切慰问。南丰纱厂指出，高度重视每位顾客及宠物的安全与福祉，会以审慎态度处理，事后已即时暂停开放3楼纱厂公园，并加强巡逻，强调明白各界关注，会持续跟进。

及至周二（4月28日），南丰纱厂再发声明，称对于近日发生的宠物不幸事件，深感痛心及难过，强调南丰纱厂自活化以来，一直致力推广「人宠共融」理念。南丰纱厂称，近日收到不少意见与回馈，对此十分重视，故此将全面检视场内相关设施，并邀请宠物团体及宠主提供意见，希望能够为宠物及主人提供更安全及舒适的环境。在完成检视前，相关场地将暂时关闭。南丰纱厂重申，将继续坚守并推广人宠共融理念，为毛孩与主人建立一个舒适愉快的空间。

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