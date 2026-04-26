Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡内地女子佛堂门灯塔打卡 意外堕海昏迷

突发
更新时间：11:20 2026-04-26 HKT
发布时间：11:20 2026-04-26 HKT

今（26日）晨11时许，一名女子在东龙洲对开堕海，渔船驶经发现，由渔民救起，她当时已陷昏迷，由水警轮送往蓝湾半岛，再转送东区医院抢救，幸无性命危险。

据了解，46岁女事主为内地人，与朋友到佛堂门灯塔拍照，其间在岸边不慎跣脚，从三米高岸边堕海，岸上游客大惊呼救，并抛出救生水泡，其间一对夫妇驾驶渔船经过，将女事主救起，她当时仍有知觉，不久陷入昏迷。

佛堂门灯塔为打卡热点。网图
佛堂门灯塔为打卡热点。网图

西贡游客「打卡」堕海意外时有发生，今年元旦日早上10时14分，来自广州的21岁姓黄男子，到西贡破边洲行山，其间行到悬崖位置拍照疑失足堕70米下海面，同行同学报警求助，送院抢救后证实不治。

相关新闻：西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
7小时前
特朗普出席白宫记者协会晚宴期间有枪手开火，特勤人员立即撤离特朗普。美联社
01:51
白宫记者晚宴传枪声 特朗普：枪手已被捕︱有片
即时国际
7小时前
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
5小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
20小时前
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
旅游
2026-04-25 15:59 HKT
特朗普公开白宫记者协会晚宴的枪击疑犯被捕照片。
02:32
白宫记者晚宴枪击︱教师枪手冲闸画面曝光 特朗普公开疑犯被捕照︱有片
即时国际
3小时前
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影视圈
19小时前