西贡内地女子佛堂门灯塔打卡 意外堕海昏迷

今（26日）晨11时许，一名女子在东龙洲对开堕海，渔船驶经发现，由渔民救起，她当时已陷昏迷，由水警轮送往蓝湾半岛，再转送东区医院抢救，幸无性命危险。

据了解，46岁女事主为内地人，与朋友到佛堂门灯塔拍照，其间在岸边不慎跣脚，从三米高岸边堕海，岸上游客大惊呼救，并抛出救生水泡，其间一对夫妇驾驶渔船经过，将女事主救起，她当时仍有知觉，不久陷入昏迷。

佛堂门灯塔为打卡热点。网图

西贡游客「打卡」堕海意外时有发生，今年元旦日早上10时14分，来自广州的21岁姓黄男子，到西贡破边洲行山，其间行到悬崖位置拍照疑失足堕70米下海面，同行同学报警求助，送院抢救后证实不治。

相关新闻：西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡