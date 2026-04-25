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观塘警区康健日活动 宣扬守护财富和健康

突发
更新时间：17:53 2026-04-25 HKT
发布时间：17:53 2026-04-25 HKT

为了庆祝世界健康日，观塘警区多个团体举办「「世界健康日2026之人人防骗 日日健康 乐活观塘」活动，大会设有摊位现场透过AI技术，帮助参与人士初步检测「老人痴呆」及青光眼，气氛热烈。

今次由观塘警区耆乐警讯名誉会长会、观塘健康城市督导委员会、观塘民政事务处、香港理工大学护理学院、世界卫生组织社区健康服务合作中心合办，在油塘社区会堂举行。

内容精彩及丰富，包括多项健康检测（前列腺特异抗原、三高乙肝、骨质疏松、视网膜、心电图、糖化血色素、血压等）、防骗话剧、体重管理的健康讲座、中医义诊、肩颈推拿及摊位游戏等，从而提升观塘区内居民对骗案的警惕及健康的关注与大家一起守护财富及健康。

活动邀得衞生署署长林文健医生、香港立法会议员邓家彪先生、观塘民政事务专员何立基先生、观塘警区指挥官张天颐总警司、消防处九龙东分区指挥官郭威信先生、观塘警区耆乐警讯名誉会长会主席暨观塘健康城市督导委员会主席胡劲恒教授、香港理工大学世界卫生组织社区健康服务合作中心总监梁绮雯教授等多位嘉宾及市民等逾400人亲身出席。

林署长指出今次活动别具意义，正是十五五开局之年，大家应该以「健康中国」、「健康优先」的核心，提醒各市民要关顾自己的健康‎。而观塘警区指挥张总警司则提醒大家要捍卫自己的「钱包」健康，提防骗子。

参予活动市民表示，活动安排得非常好，给予现场市民很多有用的健康资讯，还有防骗讯息，收获满满。

 

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