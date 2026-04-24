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警方旺角油麻地打击白牌车 拘捕两司机

突发
更新时间：19:37 2026-04-24 HKT
发布时间：19:37 2026-04-24 HKT

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队今日（4月24日）派员打击非法「白牌车」。行动中，人员透过网上平台租用两部私家车，分别前往旺角及油麻地。当车辆抵达目的地时，因涉案的车辆均没有有效的出租汽车许可证，人员遂以涉嫌「非法驾驶汽车作出租或载客取酬用途」及「没有第三者保险而使用车辆」，拘捕两名分别为48及57岁的本地男司机。

涉案车辆亦已被警方扣查作进一步检验。
涉案车辆亦已被警方扣查作进一步检验。

该两名被捕人已获准保释候查，须于五月下旬向警方报到。涉案车辆亦已被扣查作进一步检验。警方呼吁，市民出行时应选择合法的公共交通工具，如果相关车辆的用途是非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或者会失效，一旦发生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均会失去应有的保障。

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款10,000元及监禁6个月，再次干犯则可处罚25,000元及监禁12个月。

涉案车辆亦已被警方扣查作进一步检验。
涉案车辆亦已被警方扣查作进一步检验。

 

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