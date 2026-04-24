警队推动社群参与工作小组「一会一访」新模式　携手教育界守护青少年

为深化警队与学界的伙伴关系，协助教育持份者掌握防罪知识与教学资源，进一步增强青少年对守法意识、警队信任及法治的认同，共同培育青少年成为香港的未来栋梁。

香港警队「推动社群参与工作小组」于4月24日在警察总部举办交流参观活动，邀请全港18区逾65名校长会、家长教师会联会及办学团体代表参与。警务处处长周一鸣、行动处处长吕锦豪及公共关系部助理处长陈思达亲自率领团队，与一众持份者深入对话，共同探讨青少年培育工作。

警务处处长周一鸣为参观活动致开幕辞。

三大力量 构建防护网

活动汇聚教育界三大核心力量，从不同层面共同守护青少年：校长会负责将防罪意识融入校园日常教学，让学生在课堂中建立守法观念；家长教师会联会则聚焦家校合作，把防罪讯息带入家庭，强化家长的警觉与陪伴角色：办学幽体从宏观政策层面出发，将守法理念融人办学使命，确保整体教育方向与法治精神一致。三者环环相扣，形成校园、家庭、制度全方位防护网，合力引导青少年健康成长。

首创「一会一访」互动更灵活

今年正式创新优化的「一会一访」模式，将原有定期会议升级为「一次会议、一次参访」，以更灵活互动的形式，让教育界代表亲身体验警队的实务工作，深人了解与青少年相关的警政事宜，促进建设性交流。

重点议题与实用体验

活动期间，警队代表首先与来宾重点讨论两大社会高度关注的议题—保护儿童及青少年与青少年毒品问题。现场更设有毒品模拟展示套装，让来宾亲身体验，学习识别青少年吸毒的异常征兆。配合警队持续推出的《青少年罪行志•师长攻略》，全面提升师长在校园内的预防与应对能力。

走进先进科技 了解专业警政

参观环节中，来宾实地走访鉴证科的 CSI 流动实验室及指纹实验室，亲身了解警队在先进科技应用上的发展。指纹实验室每年检验超过 36,000件证物，而CSI流动实验室主要针对严重案件的现场法证检验而设，能即时传送指纹到电脑辅助掌纹及指纹系统，并于1小时内完成指纹比对，大幅提升前线侦查效率。利用新科技如3D非接触式指纹扫描仪，可在不干预皮肤表面的情况下采集无名尸体指纹以鉴定其身份，充分展现警队运用科技打击罪案的专业能力。

展望未来

警队期望透过是次参访，让教育界将防罪灭罪理念及先进科技带入校园，进一步增强青少年对守法意识、警队信任及法治的认同。