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宏福苑执拾︱骨折受伤居民撑拐杖登楼缅怀亡父 完成道别过程 「系时候放低」

突发
更新时间：12:53 2026-04-24 HKT
发布时间：12:53 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑火劫后上楼安排进入第二轮，今（24日）继续是宏昌阁和宏仁阁的居民上楼。其中住宏昌阁的男住户郭先生，4月初因意外左脚骨折受伤，仍撑著揖拐杖和戴上保护夹登上7楼住所，为要拾回对逝去父亲的回忆，他坦言：「成个过程都系道别的过程，接受咗呢个地方要离开，可能冇得再见，唔会再返嚟第二次，因为要执嘅嘢都执咗，间屋嘅状态又唔特别好，不如差唔多系时候放低。」

郭先生现时已婚搬出好一段日子，宏昌阁主要是父亲的居所，父亲在火灾发生前已去逝，但这个家园还是郭满载回忆的地方。他直言今次上楼重返儿时居住的地方，有种莫名的熟悉感，「虽然成间屋都好多尘，但我仍不停走动，返到入去，冇撑到拐杖，扶住墙行，感觉好似有种返家的轻松，但明明个地方又冇电，黑忟忟，四围都系尘，因为摆设同我以前住的时候都好似。」

郭先生撑拐仗回家。蔡楚辉摄
郭先生撑拐仗回家。蔡楚辉摄

家园的实际情况没想像中坏，「唔系好严重，厕所烧咗小小，其他熏黑晒，有小小惊喜，我仔女啲相，我儿时的玩意，黑胶碟都揾得返，但我最想揾返的水樽就揾唔到。」但他的朋友有很好的分工，协助他寻回不少宝物，包括一个仍然转动的旋转木马时钟，散纸及部分金饰，载满了13袋，但相信载不走他父亲在这家园一生的回忆。 

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