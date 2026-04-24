国泰航机英国曼城返港男子机上猝死 生前患胰脏癌

国泰航空一架由英国返港的航班发生机上夺命意外。今日（24日）清晨6时16分左右，一架由曼彻斯特出发返港的国泰客机，有机组人员向香港航空交通管制中心通报，指机上一名姓沈（51岁）男乘客突然晕倒，情况危急。

空管人员接报后，随即通知消防处安排救护车前往机场停机坪戒备。涉事航班编号为CX216，于清晨6时53分左右降落香港国际机场。救援人员第一时间登上飞机为该名男乘客进行急救，惟经检验后，证实事主已告不治。

据了解，死者任职保险经纪，与妻子结婚21年，育有一对子女（10岁及14岁），2022年举家移居英国。死者于去年6月证实患胰脏癌，他虽然在英生活，却因生意及覆诊两边穿梭往来。

死者与妻子乘搭国泰航机由曼彻斯特城飞往香港，其间死者胃部感不适，今凌晨4时许，其妻尝试叫醒死者，但发现已无反应，通知机舱服务员及报案。航班上的机舱服务员们立即为死者进行急救，50分钟过后死者仍然没有反应。当航班降落后卫生署的医生确认死者死亡。