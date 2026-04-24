红磡17岁澳籍少年藏51万元毒品 遇查断正

九龙城警区特别职务队人员根据线报及深入调查后，昨日（23日）在红磡土瓜湾道一带展开代号「沙鸥」（AMBERFLOCK）的反毒品行动。

行动中，人员在一单位外截查一名形迹可疑的男童，并在该单位内检获约二百一十一克怀疑可卡因、约三百八十二克怀疑「冰」毒、五百九十一粒怀疑摇头丸、大量其他怀疑毒品包括「迷幻蘑菇」、「毒邮票」和二甲基色胺（俗称死藤水），以及一批怀疑毒品包装工具。

经初步调查后，该名十七岁外籍男童涉嫌「贩运危险药物」被捕，现正被扣留调查。

行动中检获的毒品总市值约五十一万元。

警方提醒，贩运危险药物属严重罪行。根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。