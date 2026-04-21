观塘中年汉疑财困烧炭亡 业主上门揭发

今日（21日）傍晚6时许，警方接获观塘康宁道91至103号华发大楼一业主报案，指其41岁姓张男住户在单位内晕倒。救援人员接报到场，发现张男倒卧床上，旁边有一盘已熄灭的炭，现场被证实死亡。警方于现场有检获遗书，张男死因有待验尸后确定。消息指，张男近日疑受金钱问题困扰。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service