宏福苑执拾｜居民带扫帚上楼执拾 重回寓所感触良多： 唔舍得唯有望多两眼

大埔宏福苑宏新阁居民上楼执拾物品第二日，居于17楼的黄先生今日（21日）与家人上楼执拾。他指事前已知单位付之一炬，心知未能带走任何物品，但仍希望抱住一丝希望，「上一代留咗啲银仔畀我哋一直keep住，想睇下揾唔揾得返，尽量拎返少少嘢做纪念」。

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黄先生带同扫帚、凳仔及胶兜上去执拾，最后只在睡房中寻获上一代长辈留下来的铜币银仔。他指之前已知单位全被烧毁，已有心理准备，「睇下撞下彩会唔会有啲野无烧到，但就揾到少少啰，本身都有心理准备，都知唔会拎返好多嘢，攞到就好彩，攞唔到系正常」。

黄先生在单位内寻回少量铜币。曾志恒摄

黄先生带同扫帚、凳仔及胶兜上去执拾。曾志恒摄

对于再次返回居住多年的寓所，黄先生感触良多。曾志恒摄

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对于再次返回居住多年的寓所，黄先生感触良多，「都系有啲唔舍得啦，唯有望多两眼，呢个屋苑嘅环境都好好，其他地方都未必有，太方便喇」被问到会否再上楼执拾，他指应该不会，又指今日已比原想中「留耐咗」，「对我哋攞唔到嘢，3个钟系够嘅，但屋企无烧嘅，3个钟系唔够，落到嚟都大包细包好多嘢，真系好多野攞嘅」。

