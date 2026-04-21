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宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万

突发
更新时间：13:20 2026-04-21 HKT
发布时间：12:31 2026-04-21 HKT

大埔宏福苑居民返回单位执拾个人物品，今日（21日）踏入第二日，首轮获安排的宏新阁居民，继续分批上楼。有中层户自备外骨骼步行辅助器，以便「撑」楼梯回家，惟他发现家中已付之一炬面目全非，最后取回金器及两个夹万等便离开。

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居于宏新阁17楼的谭先生，早前为上楼执拾做好准备，花费约6,000元在内地买来外骨骼步行辅助器，方便自己上楼。今早他上楼后，直言：「用咗10分钟左右就上到楼，（外骨骼步行辅助器）帮到四成。」不过，他形容家中损毁严重，「99%冇晒」。最后经执拾取回心爱的高达渣古超合金模型，一些金器、银仔，以及两个夹万等。虽然大部分物品都烧过，谭仍珍而重之。

由于今次执拾的物件有限，谭先生表示，希望政府安排居民日后可再有上楼机会，自己「可能都要再返嚟」。

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