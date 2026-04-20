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西贡车房16岁少年首日开工 揸大胆车出事 Tesla撞七人车铲入地产舖伤女店员

突发
更新时间：13:04 2026-04-20 HKT
发布时间：13:04 2026-04-20 HKT

西贡鹿尾村路一车房发生交通意外。今日（20日）早上10时许，一名16岁男工在车房驾驶一辆Tesla电动车，准备将Tesla移位，未料Tesla突然失控，直撞前面一辆七人车，更将七人车推撞铲入一间地产舖内。其时地产舖一名女职员走避不及，被七人车撞倒，脚部受伤被困。救援人员到场将女职员救出，送往将军澳医院治理。

现场是鹿尾村路近蚝涌北路，消息称涉事的16岁男工，是今日第一天在上址车房开工。事后他涉嫌「无牌驾驶」、「偷车」及「驾驶时没有第三者保险」，被警方拘捕。所见涉事Tesla车头泵把损毁，七人车则车尾凹陷，不排除有人踩错油门肇祸，警方正调查事故原因。

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