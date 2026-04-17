石鼓洲渔船疑违规拖网 渔护署调查 两日两宗怀疑非法捕鱼

本港水域连续两日有怀疑非法捕鱼。其中在昨日（4月16日）晚上约10时半，水警人员在石鼓洲对开水域发现一艘本地船只怀疑正在非法拖网捕鱼。水警通知渔护署调查。渔护署人员在船上发现2名本地人士及4名内地过港渔工，其后在船上检取一批拖网工具调查。

渔护署人员正循使用被禁止的器具捕鱼并违反《渔业保护规例》的方向搜证及调查。禁止拖网捕鱼措施已于2012年12月31日起生效。任何人士使用被禁止的器具捕鱼，一经定罪最高可被判罚款港币20万元及监禁6个月。

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渔护署强调，拖网捕鱼是非选择性的捕鱼方法，会破坏海床及损害海洋生态。禁止拖网捕鱼活动可即时遏止海洋资源损耗的情况，使海洋生态逐渐恢复至可持续发展的水平，长远得到更有效的保护。政府一直致力打击香港水域非法捕鱼活动，渔护署会继续与相关执法部门保持紧密联系，及加强巡逻和严格执法。