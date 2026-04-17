香港国际创科展2026｜海关四大AI系统亮相会场 展现智慧执法最新成果

香港海关获邀在4月13日至16日，参与由创新科技及工业局及香港贸易发展局合办的「香港国际创科展 InnoEX 2026」，并在「AI+ 公共服务」展区，向公众介绍多项由香港海关IT团队研发的创新科技方案，展现香港海关在智慧执法及使用人工智能（AI）以优化工作效率的最新成果。

会场中，海关四大人工智能系统亮相，包括海关AI服务大使「小慧」，是为公众提供便捷及贴心海关资讯的系统；AI撰写查询回复文本「百答」，用以支援海关人员回复公众查询，提升处理效率；智能分析程式「捕快」，用以协助案件分析及证据搜集，强化执法支援；以及「智能犬舍管理系统」，用以提升检测海关搜查犬训练及照料管理效能

海关强调，会继续善用创新科技，与时并进，利用AI及先进科技，为海关工作注入更强科技动能，并为市民提供更高效、更优质服务。