海关大数据巡查 揭多间侵权卡拉OK派对房及酒吧 全港执法拘7男女

香港海关3月16日至4月15日在全港多区采取代号「喜鹊」的执法行动，打击经营者在业务过程中提供侵权卡拉OK歌曲予顾客使用及售卖侵权卡拉OK播放装置等的违法活动。行动中，海关拘捕5男2女，并检获28套预载有怀疑侵权卡拉OK歌曲的播放装置、4台载有怀疑盗版电子游戏的游戏机和一批影音器材，估计市值共约50万元。

海关版权及商标科技罪案调查组指挥官吴家俊表示，海关早前根据情报分析及利用大数据系统进行网上巡查，并在版权拥有人的协助下，锁定多间涉嫌于业务过程中管有和提供侵权卡拉OK歌曲予顾客使用的派对房间、酒吧，及两名涉嫌出售预载有怀疑侵权卡拉OK歌曲播放装置的网上卖家。

据悉，其中一名卖家更自称是某播放装置的香港正式官方代理，但他所提供器材，里面所载均为侵权物品。另一涉案卖家除了提供侵权器材之外，亦「一条龙」身兼派对房及酒吧营运人，在其场所同时提供侵权卡拉OK。

时机成熟后，海关遂动员过百人执法，在中环、长沙湾、红磡、葵涌、观塘、荔枝角、旺角、沙田、大角咀及荃湾等全港多区，突击搜查14间派对房间及1间酒吧，以及查两名网上卖家分别位于彩虹及油塘的住宅单位，检获上述一批怀疑侵权物品及相关器材。据了解，部分器材里面更有近年才推出的新歌，用以吸引顾客。

海关版权及商标科技罪案调查组指挥官吴家俊交代案情。海关直播截图

行动期间，海关以涉嫌触犯《版权条例》拘捕5男2女，包括一名负责人、4名员工及2名网上卖家（26岁至69岁），均正保释候查。海关形容，这是他们首次成功瓦解一个横跨网购、餐饮业以及娱乐场所等不同产业的侵权犯罪组织。案中有派对房间警觉性甚高，没有驻场职员；顾客以自助形式使用，并交钱后才得悉确实地址。海关仍在跟进案件，不排除有更多人被捕。

海关呼吁营商人士必须遵守《条例》，如有需要在业务过程中使用音乐视像纪录，可向版权拥有人查询相关事宜。海关会继续加强巡查和执法，严厉打击各类侵权活动，保障版权拥有人权益。

根据《条例》，任何人在未获版权拥有人的特许下，为任何贸易或业务的目的或在任何贸易或业务的过程中，管有版权作品的侵犯版权复制品，以期令任何人可使用该侵犯版权复制品，即属违法。一经定罪，最高可被判每件侵权物品罚款5万元及监禁4年。此外，任何人销售或为售卖用途而管有侵权物品，即属违法，一经定罪，最高可被判每件侵权物品罚款5万元及监禁4年。

海关呼吁市民可透过24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报怀疑侵权活动。