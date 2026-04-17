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油麻地的士客货车相撞 连7旬的哥两司机受伤送院 

突发
更新时间：07:57 2026-04-17 HKT
发布时间：07:57 2026-04-17 HKT

油麻地戏曲中心对开清晨发生严重交通意外。今日（17日）清晨约六时三十分，一辆客货车沿柯士甸道行驶，当驶至广东道十字路口准备右转时，疑与一辆沿广东道往尖沙咀方向行驶的的士相撞。两车车头迎头互碰，发出巨大撞击声。

意外现场情况狼藉，客货车左边车头受损，整辆车打横停在路中。的士车头则严重损毁，泵把脱落，在强大冲力下撞向路边铁栏始停下。

事故中两名司机均受伤。其中穿「人字拖」75岁姓刘的士男司机首当其冲，面部和脚部受伤；44岁姓陈客货车司机亦报称受伤。救护员接报赶至，为两名伤者进行初步包扎后，由救护车送院治理。

受车祸影响，现场交通一度受阻。警方正封锁部分路段，就意外起因及是否有人不依交通灯号行驶展开调查。

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