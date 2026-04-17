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机场的士「切线」酿三车串烧 七人车撞至45度角弹起险堕桥

突发
更新时间：06:18 2026-04-17 HKT
发布时间：06:18 2026-04-17 HKT

香港国际机场发生惊险交通意外。昨日（16日）晚上约八时，机场畅航路落客区上演一场惊险的连环相撞事故。网上流传片段显示，一辆的士于落客区疑完成工作后，在切入右线驶出时，疑未有亮起转向灯号，结果与一辆挂有中港车牌的白色七人车发生猛烈碰撞。

受强大撞击力影响，七人车左侧两个轮胎瞬间腾空，车身向右倾斜达45度角，几乎冲破天桥护栏飞堕桥底，场面万分惊险。幸而七人车随即向左降回地面，未有翻下高架桥。然而肇事的士在撞击后持续失控，再度撞向前方一辆Tesla电动车的右侧车身。

警方表示，于昨晚七时五十九分接获报案，指畅航路发生涉及两辆私家车及一辆的士的交通意外。事故中，一名37岁吴姓私家车司机报称受伤，由救护车送往北大屿山医院治理。受事件影响，机场落客区一带交通一度严重受阻。警方正就意外起因展开进一步调查。

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