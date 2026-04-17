警方联同国际刑警等反恐联合演练  周一鸣到场视察

香港警务处周四（16日）联同国际刑警组织，以及来自其他地区的警队、网络安全机构及重要基础设施营运方，举行代号「潜网」的「网络及实体反恐联合演练2026」，以提升各界的反恐准备意识，并为应对潜在恐怖活动及未来大型国际活动作好准备。



是次演练由警方刑事部及行动部统筹，国际刑警组织、澳门司法警察局、新加坡警察部队和网络安全局，以及韩国国家警察厅共同参与。演练共有逾380人参与，当中亦包括香港金融管理局、一间本地银行及一间银行的澳门分行代表。警务处处长周一鸣亦到场视察演练。

演练首先模拟恐怖活动融资情景，展示执法部门与金融监管及营运机构的紧密协作。其后，一个跨境恐怖组织分别针对香港、澳门、新加坡及韩国的金融机构、航空业及医疗系统发动网络及实体攻击，企图瘫痪重要公共服务。

演练内容涵盖恐怖分子于大型活动场馆放置爆炸装置及操控无人机等情境，企图制造混乱，以测试及加强各机构及单位在应对新型恐怖活动「混合式威胁」的高压环境下的情报共享、联合应对、快速应变及协同作战能力，并加强执法机构与金融机构等重要基础设施营运机构之间的合作，提升整体防御及应变能力。

演练亦邀请一间网络安全公司以「网络安全特别行动小组」成员身份进行情报分析，并就各地警方在拆解网络威胁、恶意软件攻击手法等方面进行测试与提供专业意见。



随着全球恐怖活动及网络攻击日益复杂，跨境执法合作及情报共享对保障重要基础设施安全尤为重要。是次联合演练不仅有助提升各地执法机构在应对「混合式恐怖威胁」方面的协同能力，亦进一步加强区域层面的反恐合作机制，共同维护社会安全与公共秩序。