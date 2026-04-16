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金钟断煤气｜食肆改用电磁炉 转餐单减油炸食物 午市大致正常

突发
更新时间：14:10 2026-04-16 HKT
发布时间：14:10 2026-04-16 HKT

金钟一带昨（15日）因有水管渗漏导致煤气管道入水而暂停食水及煤气供应，多间食肆因无水无煤气，生意大受影响，今（16日）晨食水供应已经恢复，但煤气仍然暂停，部份食肆改用煤气公司提供的石油气炉煮食，或灵活改餐单应急，但均期望尽快恢复煤气供应。

受影响的范围包括立法会大楼、力宝中心、远东金融中心等，而远东金融中心及力宝中心一带均有多间食肆，其中大快活称用煤气公司提供的石油气炉运作，大致正常。另一些食店改用电磁炉，改餐单减少油炸食品，增加水煮菜色，或提供有限度供应。而力宝中心一间中式酒楼暂时只供应卤水食物及冷盘食物。中信大厦大家乐则贴出告示「暂停营业」。

据了解，金钟以写字楼居多，部分人于午饭期间改往湾仔或中环用餐，而区内的食肆虽然亦见人龙，但未算太多墟冚，情况尚算良好，未见排队人士鼓噪。

今（16日）晨10时许，有工程人员在金钟政府合署的后巷工作，可见他们揭开渠盖检视地底水管，但未有向记者透露详细情况；而水务署人员亦在场提供技术支援。

相关新闻：金钟多处煤气中断 爆地下水管渗水所致 食肆受影响包括立法会餐厅

据了解，水务署昨在调查喉管漏水位置时曾经暂停供水，并曾派出水车。现时琳宝径一带的煤气供应已经恢复，惟事件源头在金钟政府合署，要待负责部门更换该段水喉，停止煤气管道入水，所有受影响范围才能恢复供应煤气。

水务署昨日（15日）称，经调查确认金钟一幢大厦的内部供水管出现渗漏，导致煤气管道入水，相关维修保养单位正安排进行有关的内部供水管维修工程。同时，得悉煤气公司工程团队亦已开展煤气管的维修工作，以期尽快恢复相关煤气供应。

 

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