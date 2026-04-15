金钟多处煤气中断 爆地下水管渗水所致 食肆受影响包括立法会餐厅

金钟有地下供水管爆裂，影响附近一带煤气供应中断。今日（15日）早上，金钟多处突然暂停煤气供应，涉及力宝中心、中信大厦、远东金融中心及海富中心等多幢大厦。至中午饭市时间，附近一带有食肆生意受影响，需休市或由其他分店运来食物维持营业；立法会餐厅亦维持有限度服务。

据知，事件因金钟有地底食水管爆裂，疑有水渗入煤气喉，导致煤气供应暂停，水务署及煤气公司派员到场进行紧急维修。

水管爆裂导致煤气喉管入水

煤气公司回复《星岛头条》查询表示，今日早上金钟远东金融中心附近发生爆水管事故，波及煤气公司该处的地底煤气喉管并入水。爆水管事故影响金钟区内个别楼宇的燃气供应。煤气公司随即协助进行抢修，并联络受影响的食肆，为他们提供临时煮食炉具和燃料，应付业务所需。

水务署在facebook专页「滴惜仔」发文表示，署方今早接获煤气公司报告指金钟部分用户的煤气供应因煤气管道入水而受影响。在接获报告后，署方即时与煤气公司紧密沟通，并在附近一带进行测漏，会联同煤气公司尽快确定事故成因并进行后续的维修工作。

现场所见，今日中午时分，海富中心的大家乐快餐店因煤气供应暂停，生意受影响。职员表示，今晨8时许到中午都没有煤气供应，餐厅要由其他分店运送食物到来，以维持营业。而中信大厦的大家乐分店同受事件影响，门外贴出告示，指提早在午市前，在早上11时30分休市。

至于位于远东金融中心的大快活快餐店和「香港地」餐厅，同样没有煤气供应。其中大快活的职员指需要外借食物以继续营运，而「香港地」餐厅的负责人则指生意没有影响，因为餐厅使用电磁炉。

事故期间，立法会大楼餐厅亦维持有限度服务。据知该餐厅于下午1时起提供两款午餐，包括小炒皇及生炒牛肉饭，另提供多士及三文治等轻食，而立法会综合大楼5楼咖啡角则如常服务。