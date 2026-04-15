珍惜生命｜17岁少女尖东堕海 漂浮一小时奇迹获救送院

尖沙咀发生少女堕海意外。今日（15日）凌晨1时许，有途人行经星光大道近尖东巴士总站对开时，惊见一名少女在海面漂浮，随即报警求助。

水警消防合力救起 女事主送院时清醒

水警及消防接报后火速派出船只赶往现场，在离岸不远处发现目标，合力将该名少女救起，并送往就近岸边梯台登岸。涉事17岁张少女，获救时神志清醒，且表现合作并无反抗。救护员随即将她送往伊利沙伯医院检查。

岸边遗随身物品 天眼揭落水逾一小时

警员在岸边搜证，发现属于女事主的部分随身物品。据悉，警方事后翻查现场一带的闭路电视片段，发现少女早在报案时间约一小时前，已于现场位置堕海。

据了解，女事主有情绪病，需定期覆诊。有人透露因学业压力问题而萌死念，案件列为企图自杀。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk