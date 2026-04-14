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机场海关拘西非抵港36岁女 检获270万元可卡因

突发
更新时间：18:39 2026-04-14 HKT
发布时间：18:39 2026-04-14 HKT

一名36岁的女旅客昨日（4月13日）从塞拉利昂自由城，经埃塞俄比亚阿迪斯阿贝巴，飞抵香港国际机场。香港海关人员清关时，在其行李内发现3公斤、约值270万元怀疑可卡因，随即拘捕该名女子。被捕女子已被控以一项贩运危险药物罪，案件明日（4月15日）在西九龙裁判法院提堂。

涉案女子（中）从塞拉利昂经埃塞俄比亚飞抵香港。海关图片
涉案女子（中）从塞拉利昂经埃塞俄比亚飞抵香港。海关图片

根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款500万元及终身监禁。海关强调会继续根据情报分析及风险管理原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击贩毒。

海关又同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。市民可透过海关24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]网上表格，举报怀疑贩毒活动。

涉案毒品。海关图片
涉案毒品。海关图片

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