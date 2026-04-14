国际七榄50周年4.17启德上演三日 警幕后团队准备就绪 延续盛事之都美誉

体育盛事「香港国际七人榄球赛」（七榄）今年适逢为球赛50周年金禧志庆，预计大量球迷将蜂拥到启德体育园观赛。要确保活动安全有序，除了园方管理团队，警方设立的特别职务队（启德体育园）同样担当着不可或缺的角色。警长梁智豪与警员吴佩斯同属该小队成员，二人过往均有参与大型活动管理的经验，其中曾驻守跑马地分区的吴佩斯，更多次参与在大球场时期的国际七人榄球赛活动管理工作。

吴佩斯形容「每一次球赛都气氛狂热，兴奋的球迷爱边饮酒边观赛，情绪开心高涨！而南看台的特色一定是奇装异服『出风头』的球迷，每当球赛到达高潮时，我们亦要加强警惕，预防有人会忘形挥舞酒杯，变成天降『甘露』而引起纷争，其实我们每一次和球迷都是为赛事而同步紧张。」吴佩斯坦言：「场内越热闹，我们越要警觉，时刻观察周边情况，随时准备应对突发事件。我们只希望市民能够安全地尽兴，开心地观看赛事。」

凭着过去在大球场累积的实战经验，吴佩斯获调派至牛头角分区特别职务队（启德体育园），小队负责统筹及协调启德体育园的活动。这调派并非偶然，而是为了确保经验传承，安排具相关知识和经验的人员能够精准到位，有效执行在园区内的各项工作。去年她参与了首次在启德体育园举行的国际七人榄球赛，感到非常兴奋。吴佩斯有感而发：「从大球场到启德，不单是场地的转变，更是警队与时并进、善用科技提升行动效能的缩影。以往靠经验和肉眼判断人流，现在有科技辅助，让我们更快掌握全局、更精准调配资源。」例如警方推出的「离场易」和「公共安全管理系统」，大大提升人流管理效率，为市民提供实用资讯的同时，亦有助警方迅速调整部署，疏导人车并加强保安工作。

至于梁智豪，他过往主要从事刑侦工作，以「small team」形式侦查罪案。现时参与启德体育园特别职务队的工作，职务性质截然不同。「以前做刑侦，团队规模较小，聚焦追查疑犯、搜集证据等工作；现在要面对的每每是数万人参与的大型活动，需要协调的部门和持份者多不胜数——从政府各局、场地的管理团队，到警队不同单位，每一个环节都要保持有效沟通，作周详部署。」Marco坦言，从「small team」到「big team」，再到汇聚警队各部门以「one team」的力量去统筹各项大型活动，这份转变让他大开眼界，亦让他有机会见证团队的力量。「从更宏观的角度审视全局，深深体会到一场成功盛事的背后，是无数人齐心协力的成果。」

对于国际七人榄球赛50周年大赛，梁智豪与吴佩斯均翘首以待。他们指以去年累积的经验，加上场馆的配合与警队智慧警政项目的应用，有信心今年赛事能够安全有序地进行，延续香港盛事之都的美誉。