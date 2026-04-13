尖东男子堕海 消防救起送院
更新时间：15:51 2026-04-13 HKT
发布时间：15:51 2026-04-13 HKT
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尖沙咀有人堕海。今日（13日）下午3时，一名男子在尖东梳士巴利道30号对开海面载浮载沉，途人发现报案。警方及消防员到场，将男事主救起，他清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理。
现场消息称，事发时有途人见事主自行跳入海中，之后在海面载浮载沉。警员在岸边一草丛处检获事主的一个斜孭袋，发现袋内有一封财务信件，正调查事主堕海原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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