Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖东男子堕海 消防救起送院

突发
更新时间：15:51 2026-04-13 HKT
发布时间：15:51 2026-04-13 HKT

尖沙咀有人堕海。今日（13日）下午3时，一名男子在尖东梳士巴利道30号对开海面载浮载沉，途人发现报案。警方及消防员到场，将男事主救起，他清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理。

现场消息称，事发时有途人见事主自行跳入海中，之后在海面载浮载沉。警员在岸边一草丛处检获事主的一个斜孭袋，发现袋内有一封财务信件，正调查事主堕海原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
16小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
1小时前
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
10小时前
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
时事热话
3小时前
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
05:40
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
提防骗子
8小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
4小时前
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
饮食
23小时前
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
2026-04-12 15:40 HKT