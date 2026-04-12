钻石山灵灰安置所化寳炉抽风机过热 灰烬飘落烧伤母子送院

今日（12日）早上11时37分，警方接获报案，指蒲岗村道199号钻石山灵灰安置所发生火警。救援人员接报到场，发现一对分别53岁及32岁的母子背脊及颈部烧伤，幸只属轻伤，遂将两人送往伊利沙伯医院治理。

事发时现场正焚烧大量衣纸，伤者王先生讲述他和母亲到场扫墓拜祭先人，刚巧从地面经过，怀疑楼上3楼至4楼间正烧衣，突然多个「火球状」的火种飘落，他两母子被灼伤背脊及颈部。

现场消息称，怀疑今日有太多市民烧衣祭祀，将大量蜡烛扔进化寳炉内，导致抽气扇过热、通风口爆裂，弹出碎片及火种并飞堕而下。消防员事后向化寳炉洒水降温，警方经调查后相信涉事化寳炉的抽风机过热导致起火，其间有灰烬飘落并击中伤者。事件中毋须疏散。