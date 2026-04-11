海关文化探索之旅 Customs YES会员访霍元甲故乡 欣赏多项传统工艺

天津作为「一带一路」重要交汇点，同时为北方最大港口城市。在海关助理关长(行政及人力资源发展) 黄蕙荃 、Customs YES 名誉会长会主席及管理委员会荣誉创会理事长、理事带领下，Customs YES会员早前展开「河海之津・海关文化探索之旅」，其中一个环节是走进天津的历史文化世界。

海关Customs YES文化之旅探索天津航空工业 近距离见证客机组装过程

他们第一站到访霍元甲故乡精武镇，参观天津霍元甲文武学校及精武门·中华武林园，亲身感受百年武术传承，真正体现中华文化的风骨。其后他们转往建于1920年、经活化后成为文化地标的民园广场。会员在非物质文化展示馆入面，欣赏多项传统工艺，从细节中感受文化传承与创新交融。

海关文化探索之旅 体会天津「智慧港口＋绿色港口」震撼实力

会员亦到周恩来邓颖超纪念馆，透过珍贵展品及历史故事，了解两位伟人为国家及人民无私奉献的一生，感受到深厚的家国情怀。最后一站，他们在漫步万国桥，饱览海河两岸璀璨夜景，见证天津百年历史变迁，亦展现现代城市的活力与魅力。

