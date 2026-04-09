新田夺命车祸︱死者为外劳小巴司机　来港一年左右

新田公路夺命车祸，小巴司机伤重不治。据悉，死者罗有全（49岁）为内地人，参加运输业输入外劳计划来港当外劳司机，来港工作约一年，居住在屯门外劳宿舍。

死者居住在屯门一间外劳宿舍。梁国峰摄

《星岛头条》记者今（9日）早到场44A专线的站头了解，司机均表示不认识罗司机，其后记者致电专线负责人，对方声称对罗背景不太清楚，拒绝回应。据了解，该条线早前已开始聘请外劳司机，罗为外劳司机，来港任职约一年。

死者生前为外劳司机。梁国峰摄

政府早年公布在运输业输入外劳计划之下，2023年9月及2024年7月通过两轮申请批出了共900个公共小巴及800个客车输入司机配额，占相关行业一半的空缺。运输署会安排输入司机参加公共小巴或公共巴士驾驶考试及相关职前课程，以熟悉本港交通规则及驾驶路线之后方投入服务，政府亦会按司机的服务区域为他们安排住宿。

相关新闻：新田公路一小时两车祸 共涉8车1死16伤 小巴追尾撼货车司机亡

事发于昨（8日）晚10时16分，一辆的士与两辆私家车沿新田公路往上水方向行驶，当驶至竹园村对开时发生碰撞，至11时左右，罗驾驶一辆44A线往上水方向的专线小巴驶至，怀疑收掣不及，先猛力撞向前方货车车尾，再波及右线另一辆货车，罗一度被困，获救送院抢救，惜最后不治。两宗车祸共涉8车，酿成1死16伤。