新田公路一小时两车祸　共涉8车至少17伤　小巴司机被困昏迷

元朗新田公路昨晚（8日）接连发生两宗严重交通事故。在短短一小时内，同一路段先后发生涉及8辆车的连环碰撞。首宗意外导致3车相撞，现场清理期间引发长达700米的车龙；约45分钟后，一辆专线小巴疑收掣不及，猛撞龙尾车群酿成5车「串烧」，小巴司机受创昏迷送院。

首宗3车碰撞 酿8人受伤送北区医院

首宗意外发生于周三晚上约10时16分。当时一辆的士与两辆私家车沿新田公路往上水方向行驶，当驶至竹园村对开时发生碰撞。

意外中共有8人受伤，包括的士司机、4名乘客，以及两辆私家车的司机与一名乘客。救护员接报赶至，伤者幸均属轻伤，经初步包扎后，全部由救护车送往北区医院治理。由于事故占用部分行车线，现场交通受阻，车龙迅速向后延伸。

45分钟后5车大串烧 小巴司机被困无反应

约11时左右，首宗车祸的龙尾已延伸至约700米外的锦绣花园对开。此时，一辆44A线往上水方向的专线小巴驶至，怀疑收掣不及，先猛力撞向前方货车车尾，再波及右线另一辆货车。由于冲击力巨大，前方货车被推前，连环撞向前方的一辆七人车及一辆客货车，造成5车相撞。

小巴在意外中车头严重变形，男司机重伤昏迷被困。消防员赶赴现场，动用工具破开车身将司机救出，惟他当时已失去反应，由救护车急送医院抢救。

两案合共17伤 警方正调查肇事原因

第二宗意外除了小巴司机外，另有8名伤者（主要为小巴乘客），幸均神志清醒。两宗意外合共造成至少17人受伤，涉及车辆包括的士、私家车、小巴、货车及客货车等。

警方正进一步调查意外起因，包括是否有司机未有察觉前方车龙及路面交通情况。受意外影响，新田公路往上水方向一度全线封闭，交通极度混乱。