水警海关联合打击梅窝快艇走私 截获350万元私烟

警方怀疑近日有人在大屿山南面梅窝水域一带走私。经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队和水警南分区，联同海关海域调查组人员，昨晚（4月7日）在有关海域行动，共检获约78万支怀疑私烟，估计市值约350万元，应课税值约260万元。

行动期间，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至梅窝附近岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港南面水域往内地方向驶去。人员在现场及涉案货车共检获上述一批怀疑私烟，并扣查有关涉案货车。上述案件正由海关人员继续跟进调查。

警方重申，买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例(修订)条例》已于2025年9月19日刊宪，涉及未完税烟草相关罪行的罚则，已由最高罚款一百万元及监禁两年，提高至罚款200万元及监禁7年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

