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飞行服务队海上搜救 争分夺秒守护生命

突发
更新时间：18:03 2026-04-08 HKT
发布时间：18:03 2026-04-08 HKT

海上天气瞬息万变，每一场搜救任务都是体力与技术的考验。当政府飞行服务队的直升机锁定目标，会首先做高、低空侦察，评估风险及确定搜救方式。无论是渔船、帆船、救生艇，还是已经跌了落水的生还者，直升机的目标只有一个：争分夺秒，守护生命！

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搜救小知识：甚么是Hi-Line 引导绳？
好多人问：点解海上救援的时候要加多条绳？
在大风大浪的海上救援，直升机吊运要做到过程既平稳又安全 ，就是靠这条 Hi-Line（引导绳）！

 

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