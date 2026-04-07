复活清明长假︱渔护署加强巡查西贡郊野热点 执法18宗包括乱抛垃圾非法露营

在复活节及清明节长假期期间，渔护署按管理计划，每日部署共约90位人员在西贡东郊野公园、桥咀洲及大屿山水口热门地点巡逻、宣传教育，其中西贡营地及东坝一带更加强设施清洁及管理，增派人员于热门营地提醒营友露营礼仪及守则。渔护署亦持续打击非法行为，由4月3日至6日，渔护署在西贡东郊野公园，包括东坝及热门露营地点作出共18宗执法个案，包括乱抛垃圾及非法露营等。

渔护署强调，会继续探讨郊野公园热门景点长远管理策略，参考过往经验考虑各种优化方法，包括应否引入预约制及收费等。此外，署方亦会持续派遣人员于桥咀洲同大屿山水口巡逻，提醒大众爱护海洋生物及保持良好郊游行为。

西贡东坝

渔护署于西贡东坝加派人手巡逻执法，宣传教育，提醒访客行山安全注意事项。渔护署亦应用科技，以无人机监察破边洲观景台及山径人流状况。期间，4月4日天气一度转差，渔护署呼吁到破边洲游人留意天气，注意安全。4月3日至6日期间，西贡东坝访客每日平均有约1400人次，大部分游人愿意配合现场人员指示，秩序良好。

渔护署以无人机监察破边洲观景台及山径人流状况。渔护署FB

渔护署人员在西贡东坝提醒游人留意天气，注意安全。

西贡东郊野公园露营地点

4月4日至6日，咸田湾营地平均每晚约有180个营帐，西湾营地约有70个营帐。渔护署在咸田湾营地、西湾营地、浪茄湾营地加强清洁、收集垃圾，并提醒营友爱护环境、遵守露营礼仪及守则，同时加强巡逻执法，亦于晚间加派人手监察及管理营地状况。各露营地点卫生情况及秩序大致良好，现场情况与管理计划预期相若。

咸田湾营地入夜后情况。渔护署FB

渔护署人员在西湾营地宣传爱护环境及露营礼仪和守则。

渔护署人员在西湾营地点加强收集垃圾。

西贡桥咀洲

渔护署喺现场已加强标示，以繁、简中文同英文提供教育信息，标示「珊瑚友善路线」，提醒访客近岸珊瑚区域位置，亦特别制作防水版浮潜守则图卡，方便浮潜人士参考上落水区位置。

渔护署每日按情况，派员喺桥咀洲一带水域、登岸点、海岸、沙滩同热门落水位置加强巡查，一旦见到有干扰生态行为，便会作出劝喻，并提醒游人遵守「珊瑚友善路线」，不要践踏珊瑚，亦不要喂饲同采集海洋生物。

4月3日至6日期间，桥咀洲访客每日平均约580人次，而渔护署在4月6日，更联同水警、海事处联合海上巡逻，期间未发现有任何违法行为。于桥咀洲巡逻期间，渔护署人员共向游人发出约350次口头劝喻。桥咀洲人流秩序大致良好。

渔护署人员向桥咀洲访客讲解浮潜区的「珊瑚友善路线」。

渔护署人员向桥咀洲访客派发宣传单张，提醒游人尊重和爱护自然，不要采集、骚扰及伤害海洋生物。

浮潜区人员在水中指导浮潜人士遵守「珊瑚友善路线」，不要践踏珊瑚。

大屿山水口

水口湾拥有多种高生态价值生境，生物多样性丰富，亦是马蹄蟹重要栖息地。为保育这片珍贵潮间带，渔护署联同本地环保团体，派员到水口向公众教育及宣传，包括设置教育摊位、派发保育小册子、以及向访客分享保护马蹄蟹及海岸环境小贴士，亦提醒游人负责任海岸康乐。

4月3日至6日期间，水口沙坪访客每日平均有160位人次。期间，渔护署人员向游人共发出约68次口头呼吁。

渔护署人员在大屿山水口提醒游人，不要采集、骚扰及伤害海洋生物。

渔护署人员及本地环保团体在水口派发保育小册子，向访客分享保护马蹄蟹及海岸环境小贴士。