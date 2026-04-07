回港高峰︱罗湖口岸人潮络绎不绝 市民「一抽二褦」过关秩序良好

清明节及复活节5天长假进入尾声，截至今日（7日）下午4时许，本日有逾57万人次出入境，其中罗湖口岸最繁忙。记者下午4时许现场所见，大批北上度假或祭祖的市民自下午时分起相继返港，自入境柜位而来的旅客络绎不绝，市民一家大细「一抽二褦」入闸，身穿黄色衫的港铁职员在场协助疏导人潮，整体秩序良好。

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市民梁先生趁复活及清明节长假期，与妻儿到广东省玩4日，他指每次长假期的最后一日，过关时都会比较多人，但为了「玩尽啲」所以今日才回港，「都提早咗少少晏昼返嚟，对比之前过关都系差唔多，主要系深圳𠮶边排得耐啲，排咗30分钟左右」。

带著一家大小从汕尾回港的市民蔡女士表示，他们趁长假期回乡，以往他们都是玩到尽，至夜晚才回港，不过由于小朋友明早要上学，因而今次选择避开人潮下午回港，过关时间与过往相若。

另外北上祭祖两日的叶同学，同样因为明日要上学，因而今日便赶返香港，他表示今日过关比以往花多了些许时间，主要是因为在内地一方排队排了近20分钟，但整体过程尚算顺利。

运输署早前表示，预计今日将有较多跨境旅客使用陆路口岸回港，返港高峰时间的公共运输需求会较高，乘客候车时间亦会较长，呼吁乘客耐心等候。运输署已指示公共运输服务营办商加强服务应付乘客需求。运输署的紧急交通事故协调中心会继续监察各陆路口岸的公共运输服务情况，并会透过运输署网页及流动应用程式「香港出行易」，发放最新的交通消息。

另外，市民亦可透过保安局一站式过关资讯平台「口岸通」，掌握各陆路管制站的最新情况。「口岸通」会以绿、黄、红灯号显示各个陆路管制站的过关情况，分别为「正常」、「繁忙」及「非常繁忙」三个等级，并提供平均轮候时间的粗略估算。相关资讯每15分钟更新一次，让旅客掌握最新情况，有助计划行程。