接连有长者进食期间鲠喉亡 消防处教「谦烈治法」保命
更新时间：16:30 2026-04-07 HKT
发布时间：16:30 2026-04-07 HKT
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长者进食时疑因鲠喉身亡的意外接连发生，香港消防处表示，市民如遇有人鲠喉应保持冷静，并鼓励患者咳嗽，密切监察对方的情况，如对方未能咳嗽，应致电求助，并施行「谦烈治法」帮助鲠喉患者。
5步骤学会谦烈治法
根据香港消防处，谦烈治法有以下5个步骤：
- 站稳在鲠喉患者背后，用双臂环抱其腰部。
- 一手握拳，拇指朝向鲠喉患者，再用另一只手紧握该拳。
- 将双手放在鲠喉患者的腹部中线，稍高于肚脐，但远低于胸骨剑突尖的位置。
- 以适当的力度将双手往上向内挤压患者腹部，向其横膈膜施压。
- 重复以上动作，直至鲠喉患者吐出异物为止。
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