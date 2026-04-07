匕首对阵铁莲花 秀茂坪球场两少年持械互殴被捕 份属同学素有积怨

秀茂坪南邨篮球场昨日（6日）有两名青少年持械互殴，两人各执匕首及铁莲花状物体埋身纠缠，但事件被旁人拍下片段并在网上流传。警方经调查后，于今早（7日）拘捕涉案的两名分别12岁和13岁男学生，检获相关武器。两人涉嫌违反武器条例，案件交由秀茂坪警区刑事调查队第一队跟进。

消息称，被捕两人是小学同学，他们自小相识但素有积怨。昨日晚上约7时30分，两人在秀茂坪南邨篮球场碰面并有眼神对视，其中13岁的少年推了12岁的同学一下。之后12岁同学返回家中取来一个塑胶铁莲花状物体，拆返球场，双方发生打斗。其间13岁少年从裤袋内拿出一把疑似匕首，两人纠缠一番后没有受伤。消息又称，两人被捕后均承认事件。

从网上流传的影片所见，起初两名分别身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，并于地上缠斗。不过白衫少年突然近距离掏出一把疑似匕首威吓对方，刀刃银光凛凛令人心寒。

黑衫少年见状，随即起身退后保持距离，但即使旁边友人相劝，他仍不愿退缩，依然怒目直视白衫少年。此刻可见黑衫少年原来手中亦有铁莲花。白衫少年最初见到对方起身退后时已将刀收起，然而当见对方不打算退让时，便再度从裤袋掏出匕首挥舞。其后片段就此完结。

片段流传后，随即引发网民热议，纷纷表示「离晒大谱呀，带把刀出街，黐孖筋」、「迟早出事」、「藏攻击性武器，预备坐监」、「有冇人报咗案？好恐怖」、「唔报警，佢会继续带刀出街」。