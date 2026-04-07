Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

匕首对阵铁莲花 秀茂坪球场两少年持械互殴被捕 份属同学素有积怨

突发
更新时间：14:00 2026-04-07 HKT
发布时间：14:00 2026-04-07 HKT

秀茂坪南邨篮球场昨日（6日）有两名青少年持械互殴，两人各执匕首及铁莲花状物体埋身纠缠，但事件被旁人拍下片段并在网上流传。警方经调查后，于今早（7日）拘捕涉案的两名分别12岁和13岁男学生，检获相关武器。两人涉嫌违反武器条例，案件交由秀茂坪警区刑事调查队第一队跟进。

消息称，被捕两人是小学同学，他们自小相识但素有积怨。昨日晚上约7时30分，两人在秀茂坪南邨篮球场碰面并有眼神对视，其中13岁的少年推了12岁的同学一下。之后12岁同学返回家中取来一个塑胶铁莲花状物体，拆返球场，双方发生打斗。其间13岁少年从裤袋内拿出一把疑似匕首，两人纠缠一番后没有受伤。消息又称，两人被捕后均承认事件。

从网上流传的影片所见，起初两名分别身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，并于地上缠斗。不过白衫少年突然近距离掏出一把疑似匕首威吓对方，刀刃银光凛凛令人心寒。

黑衫少年见状，随即起身退后保持距离，但即使旁边友人相劝，他仍不愿退缩，依然怒目直视白衫少年。此刻可见黑衫少年原来手中亦有铁莲花。白衫少年最初见到对方起身退后时已将刀收起，然而当见对方不打算退让时，便再度从裤袋掏出匕首挥舞。其后片段就此完结。

片段流传后，随即引发网民热议，纷纷表示「离晒大谱呀，带把刀出街，黐孖筋」、「迟早出事」、「藏攻击性武器，预备坐监」、「有冇人报咗案？好恐怖」、「唔报警，佢会继续带刀出街」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
社会
5小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
6小时前
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
7小时前
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
时事热话
5小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
23小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
22小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
2026-04-06 12:00 HKT
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即时娱乐
5小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 事主求救：系呃钱定误会？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
复活清明长假．出入境人数
复活清明长假．持续更新︱长假期最后一天 截至上午10时近9万人次入境 港珠澳大桥最繁忙
社会
3小时前