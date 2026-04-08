全民国家安全教育日︱邓炳强：提升市民国安意识 培养慎思明辨能力

今年4月15日迎来第11个「全民国家安全教育日」，政府将举办一连串活动深化国家安全宣传教育，让市民进一步提升国安意识。保安局局长邓炳强表示，宣传教育至关重要，必需要令全港市民了解国家安全的重要性，更要明白危害国家安全行为的本质，「培养全民国家安全意识、如何防备危害国家的安全行为，从而达到慎思明辨，不让任何煽动者有机可乘。」

今年4月15日是第11个「全民国家安全教育日」，保安局局长邓炳强指出，政府将举行一连串活动，务求将国安教育做得更深更广。

国安常识比赛 650学校参与

今年「全民国家安全教育日」的主题是「主动对接『十五五』规划，坚持统筹发展和安全」。邓炳强表示，4月15日将举行主题讲座分享会，届时将有领导人发言，以及专家学者就国家安全作分享及讨论，同日亦会在警察学院举办升旗典礼，以及举行全港中小学国家安全常识问答比赛，今年有超过650间学校共13万名学生参与，创历届新高。

此外，3月至4月期间，多支纪律部队及辅助部队亦举办开放日，让市民在认识其专业工作的同时，加深对国家安全的了解。国家安全展览厅亦已更新展品，并推出全新3D影片，生动有趣地介绍20个国家安全重点领域。

邓炳强强调，透过持续性的宣传教育，例如以绘本形式令幼稚园学生认识国家安全、守法意识及国民身份认同，或透过宣传车深入各区，向社会各界广泛宣扬国安的重要性，期望令全港市民都能清楚明白危害国家安全行为的本质及预防方法，从而培养慎思明辨的能力，不再受人煽动。

香港警察学院将于4月15举行升旗典礼。图为去年同日举行升旗典礼。

维护国家安全亦是全体公务员的共同责任，邓炳强指出，政府早前已发出相关指引，提升人员的国安风险意识，并透过跨部门协作，加强打击危害国安行为的协同效应，「即使是前线清洁工人，若在工作中发现危害国家安全的标语，除了立即清除外，亦要履行通报责任。」

邓炳强补充，警队过去两年推出「特别项目」，向早前黑暴期间被捕而未被检控的人士提供更生机会，「我们透过这个机会，让他们明白当日或受人煽动而做出伤害他人、伤害国家的事情，若他们感到懊悔，我们会在法律容许下给予重新开始的机会。」

记者 麦键泷